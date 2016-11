Österreicher schätzen Einkauf im Geschäft

Die Österreicher wollen nicht auf Einkaufen in Geschäften verzichten. So das Ergebnis einer Studie des Linzer Marktforschungsinstituts IMAS. Dennoch wird der Online-Handel immer beliebter. Und: Männer bevorzugen das Internet, Frauen Geschäfte.

Ob jemand bevorzugt online einkauft oder lieber in ein Geschäft geht, hängt in vielen Fällen vom Geschlecht ab: Männer kaufen lieber im Internet ein, Frauen lieber im Geschäft. Das Internet punktet mit klar strukturiertem und vor allem zeitunabhängigem Einkaufen, das Geschäft mit Beratung, individuellen Lösungen und Erlebnisfaktor, so IMAS-Chef Paul Eiselsberg.

Information in Portalen als Entscheidungshilfe

Die Befragten gaben an, vor allem Bücher und Urlaubsreisen online entweder direkt beim Anbieter oder bei einem Händler zu kaufen. Hier betrage der Anteil bereits 42 Prozent bei Reisen, 46 Prozent beim Buchhandel. Bei der Kaufentscheidung gewinne die Information durch Online-Portale immer mehr an Bedeutung, so Eiselsberg.

Paul Eiselsberg: „Kommentare haben starken Einfluss auf die Entscheidung“

Das Linzer Meinungsforschungsinstitut hat 1.035 Österreicher ab 16 Jahre von Ende September und Mitte Oktober zu ihrem Kaufverhalten befragt. Im Gegensatz zu 2014 ist der Anteil derer, die beide Vertriebskanäle nutzen von 55 auf aktuell 63 Prozent gestiegen. Vor allem Männer und jüngere Personen greifen häufiger auf das Internet zurück als die Generation 50plus.

