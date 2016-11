Welser Volksfest: 15-Jähriger angeklagt

Die Anklage gegen einen 15-Jährigen, der Anfang September am Volksfest in Wels einer Frau zwischen die Beine in ihren Intimbereich gegriffen haben soll, steht nun. Ein weiterer junger Mann, der ebenfalls eine Frau sexuell belästigt haben soll, hat vorerst nichts zu befürchten.

Die beiden Burschen waren in einer fünfköpfigen Gruppe Anfang September am Welser Volksfest unterwegs. Dabei sollen sie insgesamt acht Frauen im Gedränge bei einem Lokal begrapscht haben. Eine Frau konnte später den 15-jährigen Asylwerber aus Afghanistan eindeutig identifizieren.

Bis zu sechs Jahre Haft

Seit Freitag steht laut der Welser Staatsanwaltschaft die Anklage wegen sexueller Belästigung gegen ihn. Er soll einer Frau zwischen die Beine gefasst haben und einer anderen auf den Hintern. Wann der Prozess stattfinden wird, steht noch nicht fest, im Falle einer Verurteilung drohen dem 15-Jährigen bis zu sechs Monate Haft oder eine Geldstrafe.

Nicht identifiziert

Ein weiterer Bursch, der mit ihm unterwegs war und der einer Frau auf das Gesäß gegriffen haben soll, wird vorerst nicht belangt. Wenn er sich laut Staatsanwaltschaft in den kommenden beiden Jahren nichts zu schulden kommen lässt, hat er nichts zu befürchten. Gegen die weiteren Burschen sind die Ermittlungen eingestellt worden. Sie konnten nicht von den begrapschten Frauen indentifiziert werden.