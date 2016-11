Drogen an verdeckte Ermittler verkauft

In Linz stehen am Freitag ein 25- und ein 48-Jähriger vor Gericht. Beide sollen einem verdeckten Ermittler der Polizei Heroin zum Kauf angeboten haben: 7,5 Kilo im Dezember 2014 in Linz, 13 Kilo ein paar Wochen später in Steyr.

Außerdem sollen sie verdeckt operierenden Ermittlern auch Heroinproben überlassen und Rauschgift von Österreich nach Belgien gebracht haben. Beiden droht eine Strafe von bis zu 15 Jahren.

Ermittler Kokain angeboten

Im zweiten Stock des Landesgerichts wird zur selben Zeit ein weiterer Drogenprozess stattfinden. Einem 30- und einem 50-Jährigen wird vorgeworfen, Kokain im Wert von 11.000 Euro wiederum einem verdeckten Ermittler angeboten zu haben. Beide hatten im August bereits eine Strafe erhalten, allerdings nicht wegen Drogenhandels, sondern weil sie gefälschte 100-Euro-Scheine aus Serbien eingeschleust und in Österreich in Umlauf gebracht hatten.