Katze gequält: 3.500 Euro für Hinweise

Der Fall jener Katze, der ein Tierquäler alle Zehen abgeschnitten hatte, sorgte vor wenigen Tagen für Aufsehen. Schon am ersten Tag wurde eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt, jetzt wurde die Belohnung auf 3.500 Euro erhöht.

Das erst fünf Monate alte Tier wird von der Pfotenhilfe in Lochen betreut - und hat inzwischen einen Namen bekommen: Das weibliche Tier heißt „Lucky“.

Für Katzen seltenes Tetanus festgestellt

Und Glück wird sie auch noch brauchen, denn bei einer neuerlichen Operation ist festgestellt worden, dass Lucky an einer bei Katzen seltenen Erkrankung leidet, so Jürgen Stadler von der Pfotenhilfe in Lochen: „Tetanus ist wahnsinnig selten bei Katzen. Das trifft bei nur 0,5 Prozent aller Katzen auf, deswegen gibt es da auch keine vorbeugenden Impfungen am Markt. Da Tier hat auf jeden Fall einen Lebenswillen, sie schnurrt, ist anschmiegsam und schmiegt sich sogar an den Tierarzt. Ich denke, dass sie spürt, dass ihr endlich geholfen wird.“

Überlebenschancen stehen 50:50

Ob Lucky überlebt, wird sich nach Auskunft des behandelnden Tierarztes voraussichtlich in ein bis zwei Wochen entscheiden, die Chancen stünden 50:50, heißt es. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Tierquälers führen, ist eine Belohnung von inzwischen 3.500 Euro ausgelobt worden.

