Messe Ried feiert 150-Jahr-Jubiläum

Der älteste Messestandort Österreichs in Ried im Innkreis feiert nächstes Jahr sein 150-Jahr-Jubiläum. Was als reine Landwirtschaftsausstellung in Ried begann, hat sich zu einem Anbieter von diversen Fachmesen entwickelt.

1867 fand die erste Messe als „landwirtschaftliches Ausstellungsfest“ auf der Dechantwiese, der heutigen Promenade, in Ried statt. 1979 wurden erstmals eine Million Besucher angegeben. Seitdem hat sich die Messe Ried - neben der traditionellen Herbstmesse - zum Veranstalter diverser Fachmessen, wie zum Beispiel der Automesse, der Messe „Sport & Fun“, 50 plus, der Baumesse „Haus & Bau“ oder der Modellbaumesse entwickelt.

„Stadt, Bevölkerung und Aussteller nötig“

Dazu brauche es drei Faktoren, so der Geschäftsführer der Messe Ried, Helmut Slezak: „Ried braucht Messe, Messe braucht Ried. Aber genauso brauchen wir natürlich die Unterstützung der Stadt, die Bevölkerung als Besucher, und wir brauchen natürlich auch Aussteller aus der Region.“

Aktionen und Veranstaltungen geplant

Und zum 150-Jahr-Jubiläum im nächsten Jahr seien zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen geplant, so Slezak. Die reichen von Konzerten, einer Sonderausstellung zu 150 Jahren Messegeschehen, Gewinnspielen bis hin zu speziellen Ticket-Preisen, so die Veranstalter.

Link: