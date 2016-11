Neue „Rampe“ mit Christian Steinbacher

Das Linzer Stifterhaus hat Dienstagabend die neueste „Rampe“ vorgestellt. Das neue Heft für Literatur des Landes Oberösterreich ist dem Schriftsteller Christian Steinbacher gewidmet, der sich selbst als „Poet der Extremliteratur“ bezeichnet.

Steinbacher ist 1960 in Ried in Innkreis geboren und lebt in Linz. geht es um die Missverständnisse, die Menschen beim Kommunizieren passieren. Er will mit seiner Literaur die Fallen der Alltagssprache wie er es nennt aufdecken, die Sprache sinnlich halten und sie gleichzeitig nie zu ernst nehmen.

Steinbacher über Fallen der Sprache

Porträt-Band mit Texten

In der neuen Rampe, einem umfangreichen Portrait, geben Schriftstellerkollegen und Literaturwissenschaftler Einblick in die verschiedenen Schaffensphasen des Heimrad Bäcker-Preisträgers. Ein Porträt-Band mit Texten, Materialien und einem Gespräch.

Die neuesten „Facetten“, die Literaturzeitschrift der Stadt Linz, sind unter anderem Friedrich Ch. Zauner gewidmet, der vor kurzem seinen 80. Geburtstag gefeiert hat.