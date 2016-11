Van der Bellen zu Gast bei Radio Oberösterreich

Alexander Van der Bellen, einer der zwei Kandidaten bei der Wiederholung der Stichwahl für das Bundespräsidentenamt am 4. Dezember, hat am Mittwoch im ORF Landesstudio die Fragen der Hörer von Radio Oberösterreich beantwortet.

Das erste Thema des Gesprächs von Alexander Van der Bellen mit ORF-Redakteur Gernot Ecker war die inzwischen seit fünf Monaten bestehende Vakanz des Bundespräsidentenamtes. Obwohl bisher keine Nachteile durch das unbesetzte Amt erkennbar seien, sprach sich Van der Bellen für das Bundespräsidentenamt aus: „Jeder Staat in Europa hat eine formale Spitze, manche mit viel Macht wie in Frankreich, manche machtlos wie die britische Queen. Die Modelle sind unterschiedlich, aber die Funktion gibt es überall.“ Entscheiden, ob Österreich einen Bundespräsidenten braucht, könne aber nur das Parlament.

ORF/Thomas Riha

Auf etwaige Parallelen, vor allem im Ton, zwischen dem laufenden Wahlkampf in Österreich und dem vor Kurzen zu Ende gegangenen in den USA angesprochen, sagte der Präsidentschaftskandidat, dass in den Sozialen Medien Ähnlichkeiten erkennbar seien: „Da werden zum Teil Schleusen für Emotionen geöffnet, die man besser zurückgehalten hätte.“

„Mein Vater war kein Nazi“

In den vergangenen Tagen wurde die Familiengeschichte Van der Bellens von der Wiener FPÖ-Politikerin Ursula Stenzel in einer TV-Sendung zum Thema gemacht. Van der Bellens Antwort war eindeutig: „Mein Vater war kein Nazi. Punkt Eins. Jeder und jede, die das behauptet, möge bitte irgendwelche Indizien oder Beweise dafür vorlegen. Es gibt schon einen Grundsatz im österreichischen Rechtsstaat, dass nicht der Geschwärzte seine Unschuld zu beweisen hat, sondern der Anschwärze oder in diesem Fall die Anschwärzerin. Abgesehen davon ist mein Vater seit 50 Jahren tot und kann sich nicht wehren.“

ORF/Thomas Riha

Van der Bellen wurde auch von mehreren Hörern nach dem Slogan „Mehr denn je“ und wofür dieser stehe angesprochen. Er stellte klar, dass er bei der ersten Stichwahl gewählt worden wäre und es auch nach der britischen Brexit-Entscheidung mehr denn je notwendig sei, dass sich die Österreicher auf die Wichtigkeit der europäischen Einigung besinnen würden.

Fragen nach einer neuen Regierung

Auf die Frage, ob die derzeitige Regierung, so, wie sie jetzt arbeitet, bis 2018 im Amt bleiben sollte, sagte Van der Bellen: „Naja, so nicht.“ Der Bundespräsident könne da aber nur begrenzt Einfluss nehmen, „wenn überhaupt“ – denn die Auflösung des Parlaments und die Entscheidung, Neuwahlen herbeizuführen, liege bei der Mehrheit des Nationalrats.

Er wünsche sich eine pro-europäische Regierung, die jedem Gedanken an einen Austritt abschwört, so Van der Bellen und das sei auch sein Vorbehalt gegen „einen Herrn Strache bzw. die Politik der FPÖ, die seit 20 Jahre keine Gelegenheit auslässt, die Bedeutung der EU für Österreich und die Österreicher herunterzuspielen“.

Eine Frage eines Radio Oberösterreich-Hörers drehte sich um die Loslösung Van der Bellens von den Grünen: „Darf ich die Gegenfrage stellen, wie viele Bezugspunkte mein Gegenkandidat zur Freiheitlichen Partei hat?“ Bei Norbert Hofer gebe es viel engere Berührungspunkte mit der FPÖ als bei ihm mit den Grünen, so Van der Bellen.

Das gesamte Gespräch mit Alexander Van der Bellen: