Prozess nach Glastürunfall in Pasching

Der Unfall mit einer Glastüre in einem Einkaufszentrum in Pasching (Bezirk Linz-Land), bei dem eine schwangere Frau schwer verletzt worden ist, wird am Dienstag in Traun verhandelt. Eine Firma aus Niederösterreich muss sich verantworten.

Im dem Prozess geht es um den Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung, so Philip Christl von der Staatsanwaltschaft Linz. Laut Sachverständigen sei die Aufhängung der Glastüren nicht ausreichend dimensioniert gewesen. Vor dem Bezirksgericht Traun soll geklärt werden, ob das Unglück mit einer anderen Aufhängung zu verhindern gewesen wäre.

Elemente sprangen aus Führungsschiene

Der Unfall war Mitte Februar passiert, als die 27 Jahre alte Verkäuferin des Einrichtungsgeschäftes den verglasten Eingangsbereich öffnete. Er bestand aus acht faltbaren Sicherheitsglas-Elementen, die jeweils sechs Meter hoch, einen Meter breit und einen Zentimeter dick waren. Die Angestellte war zu diesem Zeitpunkt im fünften Monat schwanger.

Einige der schweren Scheiben sprangen aus der Führungsschiene und brachen in sich zusammen. Ein Element traf die Frau, die lebensgefährlich verletzt wurde und wochenlang auf der Intensivstation verbrachte. Am Ende ging glücklicherweise alles gut aus: Sie brachte Ende Mai ein gesundes Mädchen zur Welt.

Im Falle einer Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung liegt der Strafrahmen bei bis zu sechs Monaten Haft oder einer Geldstrafe. Ob das Urteil heute fällt ist ungewiss.

