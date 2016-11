Finanzierungsangebot für GLS auf dem Tisch

Bei der insolventen Baufirma GLS aus Perg dürfte es vorerst weitergehen. Laut dem Masseverwalter Peter Shamiyeh habe die Hausbank ein Finanzierungskonzept auf dem Tisch, das den Betrieb zumindest bis März sichert. Jetzt seien Bank und Gremien am Zug.

GLS hat dabei zwei Hürden zu meistern. Die erste folgt bereits morgen Donnerstag im Gläubigerausschuss. Nehmen die über 1.100 Gläubiger das Finanzierungskonzept an, dann geht es bei GLS vorerst jedenfalls bis März weiter. Im März folge dann die zweite Hürde, die so genannte Sanierungstagsatzung. Bei dieser werde dann über Fortführung oder Ende von GLS.

Vorerst Erleichterung

Shamiyeh ist vorerst erleichtert, mit dem frischen Geld der Hausbank seien die Gespräche mit den Gläubigern jedenfalls leichter. Jetzt müsse man den Winter überstehen und im Frühjahr wieder Schwung ins Geschäft bringen, so der Fahrplan laut Masseverwalter. Zuletzt hieß es, GLS könne mit einem Rumpfteam von etwa 40 Mitarbeitern fortgeführt werden.

Ursprünglich waren 220 Mitarbeiter beschäftigt. GLS schlitterte Anfang November in die Pleite, laut Kreditschutzverbänden die größte in diesem Jahr in Oberösterreich mit 60 Millionen Euro Passiva. Die Tochterfirma RW-Montage wird jedenfalls geschlossen, 64 Jobs gehen hier verloren.

