Kunstuni Linz als Talenteschmiede

Als eine wahre Talenteschmiede entpuppt sich die Kunstuniversität Linz. Jahr für Jahr heimsen nämlich Kunstuni-Studenten die begehrten Talentestipendien des Kulturradiosenders Ö1.

Egal ob Fotografie, Film, oder Bildhauerei. Hierzulande scheint für junge Nachwuchskünstler ein besonders guter Boden zu sein. Denn ein Drittel der Finalisten des diesjährigen Ö1-Talentestipendiums studiert an der Kunstuniversität Linz bzw. kommt aus Oberösterreich. Ein Trend, der sich auch in den vergangenen Jahren abzeichnet hat. Sogar die allererste Auszeichnung hat vor neun Jahren mit Katharina Gruzei ebenfalls eine junge Kunstuni-Studentin bekommen.

Förderpreis geht nach Oberösterreich

Heuer geht der Förderpreis nach Oberösterreich: Den mit 5.000 dotierten Karl-Anton-Wolf Preis erhält Julia Vogt. Die 1987 geborene Steirerin studiert experimentelle Gestaltung in der Meisterklasse von Künstlerin Andrea van der Straeten.

Nachwuchsförderung für Nachhaltigkeit

Das Ö1-Talentestipendium ist in seiner Form deshalb einzigartig, da es von den insgesamt rund 200 in Österreich vergebenen Stipendien bisher keines für Noch-Studierende in dieser Höhe gibt. Die Grundüberlegung dabei war, im Rahmen der Ö1-Nachwuchsförderung für Nachhaltigkeit zu sorgen. Die diesjährigen Gewinnerarbeiten sind übrigens ab Mittwoch im Wiener Ringturm zu sehen.

