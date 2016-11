Marihuana in Unterhose versteckt

Seine Unterhose hat ein 30-jähriger Mann aus der Steiermark beim Grenzübertritt von Oberösterreich nach Bayern als Versteck für Marihuana benutzt. Doch selbst dort fand die Polizei das Suchtmittel.

Der Mann aus dem Bezirk Weiz war mit seinem Auto bei Suben über die Grenze nach Bayern gefahren. Kurz darauf wurde er auf der A3 bei Rottal zufällig von einer Streife der bayerischen Polizei zu einer Kontrolle angehalten. Die Beamten wurden sofort misstrauisch, als ihnen aus dem Wageninneren der süßliche Geruch von Marihuana entgegenströmte. Sie nahmen den Verdächtigen mit zur Polizeistation in Passau zu einer genaueren Durchsuchung.

„Mehr als üblicher Eigenbedarf“

Dabei wurden sie in der Unterhose des Mannes fündig. Der Steirer hatte dort eine größere Menge Marihuana versteckt, die laut Polizei über den üblichen Eigenbedarf hinausgeht. Der 30-jährige musste dann auch noch zum Bluttest, der eine eindeutige Beeinträchtigung durch THC ergab. Er durfte nicht mehr weiterfahren und muss sich unter anderem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. Auch der deutsche Zoll wurde wegen Drogenschmuggels eingeschaltet.

Indoor-Aufzuchtanlage in Steyr entdeckt

Eine Indoor-Aufzuchtanlage mit 43 Cannabispflanzen hat die Polizei in Steyr ausgehoben. Die Polizisten konnten das Marihuana bereits im Stiegenhaus riechen. Als die Beamten den 32-jährigen Wohnungsbesitzer darauf ansprachen, geriet er in Panik und wollte flüchten, was die Polizisten aber noch verhindern konnten. Zwischen Bade- und Wohnzimmer fanden die Beamten dann die Aufzuchtanlage. Der 32-Jährige wird angezeigt.