Tag der Entscheidung für GLS

Die Baufirma GLS mit Sitz in Perg hat Anfang November mit 61 Millionen Euro Passiva Insolvenz gemeldet. Am Dienstag soll über deren Zukunft entschieden werden. Auf dem Spiel stehen die Jobs von 220 Mitarbeitern. Die offenen Gehälter würden anfang Dezember ausgezahlt.

Es ist der Tag der Entscheidung für die Baufirma - doch mehrere Mitarbeiter wollten offenbar nicht mehr warten und seien bereits auf Jobsuche, sagte der Landesgeschäftsführer der zuständigen Gewerkschaft Harald Dietinger gegenüber dem ORF OÖ.

„Nur 40 Jobs gesichert“

Denn selbst wenn eine Fortführung des Unternehmens beschlossen werden sollte, dann nur in einer sehr abgespeckten Form: Nur 40 der 220 Mitarbeiter könnten erhalten bleiben, so Dietinger, „jede Fortführung ist sinnvoll, aber ich bin aus momentaner Sicht (auftragsschwacher Winter, Anm.) nicht recht zuversichtlich ob das gut geht“.

Ungewiss sei außerdem, wie viele der rund 40 noch offenen Baustellen abgeschlossen werden können. Als GLS Anfang November mit 60 Millionen Euro Verbindlichkeiten Insolvenz anmeldete, erklärte die Firma die Pleite mit der Sanierung der Praterbrücke in Wien, deren Kosten man unterschätzt hätte. Man hätte sich in der Vergangenheit aber häufiger verrechnet, so Dietinger. Um Aufträge zu bekommen, sei wahrscheinlich oft sehr knapp kalkuliert worden.

Dietinger zur Pleite: „Viele Minusbaustellen“

Laut Dietinger hätten sich bereits mehrere Firmen gemeldet und zugesichert, sie würden Mitarbeiter übernehmen. Ähnliches kommt vom Masseverwalter: Die noch offenen Gehälter würden Anfang Dezember ausgezahlt werden.

