Alkofahrt endete in Fischteich

Ein feuchtfröhlicher Nachmittag ist am Samstag für einen 32-jährigen Mann aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems pudelnass zu Ende gegangen. Der betrunkene Mann landete mit seinem Auto nämlich in einem Fischteich.

Der Mann dürfte am Nachmittag wohl schon einiges getrunken haben. Denn wie später ein Alkotest ergab, hatte er 1,2 Promille Alkohol im Blut, als er mit seinem Wagen in Sattledt unterwegs war. Dabei verlor er in der Ortschaft Oberautal in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen, der geradeaus von der Straße abkam, mehrere Bäume streifte und schließlich in einem eineinhalb Meter tiefen Fischteich landete.

Lenker konnte sich selbst ans Ufer retten

Der Mann konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und unverletzt, aber unterkühlt, ans Ufer gelangen. Das Auto versank aber vollständig. Es musste von der Feuerwehr Sattledt mit Hilfe von Feuerwehrtauchern aus Marchtrenk mit einem Kran geborgen werden. Zur Sicherheit wurde eine Ölsperre beim Abfluss des Fischteiches errichtet. Ob Fische im Teich durch Treibstoff oder Öl zu Schaden gekommen sind, ist nicht bekannt.

