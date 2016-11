Betrunkener stürzt mit Traktor ab

Mit dem Traktor ist ein betrunkener 29-Jähriger in der Nacht auf Samstag in Oberhofen am Irrsee (Bezirk Vöcklabruck) abgestürzt. Der Traktor kippte über eine steile Böschung in ein Bachbett. Dabei wurden der Lenker und sein Beifahrer verletzt.

Der 29-Jährige aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung war gegen 23.30 Uhr im Gemeindegebiet von Oberhofen am Irrsee mit dem Traktor unterwegs. Mit ihm in der Fahrerkabine: ein 17-jähriger Freund aus Lengau (Bezirk Braunau). Der junge Lenker kam mit dem Zugfahrzeug von der Mondseestraße (B154) ab, wobei das schwere Gefährt kippte und der Traktor über eine Böschung in ein Bachbett stürzte.

FF Vöcklabruck

Beide Insassen in Spital gebracht

Die beiden Insassen konnten sich selbst aus dem Wrack befreien. Der 29-Jährige musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital nach Vöcklabruck gebracht werden, der 17-jährige Beifahrer kam zur Beobachtung ins Spital. Ein Alkotest beim Lenker ergab 1,5 Promille Alkohol im Blut, er wurde angezeigt.

Aufwändige Bergung

Die Bergung des Traktors beschäftigte in der Nacht noch mehrere Feuerwehren. So musste etwa die Feuerwehr Vöcklabruck mit dem Kranfahrzeug zu Hilfe gerufen werden, um die Zugmaschine aus dem Bachbett herauszuheben und wieder auf die Straße zu stellen. Der Einsatz dauerte fast bis 4.00 Uhr.

