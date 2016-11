In Predigt FPÖ kritisiert: Pfarrer muss gehen

Nach der Predigt eines Pfarrers herrscht in Mondsee Aufregung, berichtet das Gratisblatt „Wochenblick“ (Onlineausgabe). Die Diözese Linz bestätigte am Freitag, dass er in seiner Predigt die FPÖ kritisiert hatte. Er sei bereits abberufen worden, hieß es.

Der bereits pensionierte Pfarrer aus Salzburg, der einen Kollegen während dessen Kur vertreten hatte, habe während seiner Predigt den früheren FPÖ-Parteichef Jörg Haider und den jetzigen Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl, Norbert Hofer (FPÖ), angegriffen. Laut „Wochenblick“ soll einer der anwesenden Kirchenbesucher Anzeige gegen den Geistlichen erstattet haben.

„Aushilfe beendet“

Der Fall beschäftigt jetzt auch die Diözesen Linz, in deren Zuständigkeit die Pfarre Mondsee fällt, und Salzburg, aus welcher der pensionierte Aushilfspfarrer kommt. Er war für den ORF nicht erreichbar. Michael Kraml, der Pressesprecher der Diözese Linz, betonte aber, dass bereits Konsequenzen gezogen worden seien.

„Den genauen Wortlaut der Predigt haben wir zwar nicht erhalten, aber sobald wir erfahren haben, dass es währenddessen zu politischen Stellungnahmen gekommen ist, wurde seine Aushilfstätigkeit als Priester in Mondsee (Bezirk Vöcklbaruck) beendet.“ Diese Maßnahme wurde aufgrund einer diözesanen Richtlinie getroffen, die besagt, dass sich Funktionsträger verantwortungsvoll verhalten müssen und keinen politischen Einfluss nehmen dürfen.

Weitere Konsequenzen unklar

Ab kommender Woche werde der Ortspfarrer wieder anwesend sein. Konsequenzen für den Mondseer Pfarrer sind laut Kraml unklar, weil er in der Erzdiöse Salzburg tätig und in Pension ist. Die Diözese Salzburg hat für Freitagnachmittag eine Stellungnahme angekündigt.

Vorwurf der FPÖ-Nähe

Medieninhaber von „Wochenblick“ ist laut Impressum die Medien24 GmbH mit Sitz in Brunnenthal (Bezirk Schärding). Diese Firma gehört über die Emotion Media GmbH laut „FirmenCompass“ zur Gänze dem Unternehmensberater Norbert Geroldinger. Dieser war Medienberichten zufolge früher FPÖ-Gemeinderat und blauer Parteiobmann in Brunnenthal.

Der Chefredakteur von „Wochenblick“, Kurt Guggenbichler, hatte in der Vergangenheit eine FPÖ-Nähe in Abrede gestellt. Gesellschafter seien Unternehmer, die sich im Hintergrund halten wollten, so Guggenbichler. Unter den Redakteuren finden sich allerdings ehemalige und aktive Funktionäre des Rings Freiheitlicher Jugend (RFJ), der blauen Parteijugend. Ein weiterer Redakteur ist Walter Höferl, der laut „profil“ 2012 für die FPÖ Krems kandidierte. Höferls Sohn Alexander ist Leiter von FPÖ-TV, dem freiheitlichen Kommunikationsbüro, und Chefredakteur des rechten Blogs Unzensuriert.at.

Der Presserat habe erst kürzlich das Onlineportal Wochenblick.at verurteilt, weil es ihm zufolge Vorurteile gegen Flüchtlinge schürte, ohne dass es dafür irgendwelche Anhaltspunkte gegeben habe, hieß es dazu in der APA am Freitag.