Volksschule wegen Brech-Durchfall geschlossen

Eine Brech-Durchfallerkrankung hat eine Volksschule in Linz sozusagen lahmgelegt: Fast die Hälfte der Schüler und auch einige Lehrkräfte sind erkrankt. Die Schule in der Kapuzinerstraße wird am Freitag geschlossen bleiben.

Die ersten Krankheitsfälle waren am Mittwoch in der Praxisvolksschule der Pädagogischen Akademie der Diözese bekannt geworden, innerhalb von 24 Stunden hatte sich der Brech-Durchfall dann rasant ausgebreitet.

Räume werden gereinigt

90 der insgesamt 190 Schüler waren schließlich betroffen, auch vier Lehrkräfte erwischte es. Das städtische Gesundheitsservice verfügte daher, dass die Schule am Freitag geschlossen bleibt. Es sei davon auszugehen, dass es sich um eine Virusinfektion handle - eine ungefährliche, aber unangenehme Erkrankung.

Übertragen wird sie durch die so genannte Schmierinfektion. Deshalb sollen die Schulräumlichkeiten - vor allem die Toiletten - über das Wochenende sorgfältig gereinigt und desinfiziert werden. Am Montag wird der Schulbetrieb wieder aufgenommen.