Skandale im Offenen Kulturhaus

„Skandal Normal?“ fragt das Offene Kulturhaus ab 1. Dezember in Linz und widmet diesem Thema eine große Ausstellung. Material gibt es genug, so die Kuratoren und verweisen auf Kunst-Skandale der Landeshauptstadt wie jener der Nike.

Egal ob Valie Export mit ihrem „Tapp- und Tastkino“ - eine Aktion Ende der 1960er Jahre bei der die Passanten der renommierten Künstlerin auf die nackten Brüste greifen durften, oder Karikaturist Gerhard Haderer, der mit seinem Buch „Das Leben des Jesus“ ordentlich Staub aufgewirbelt hat. Oder die Siegesgöttin „Nike“, die das Aushängeschild des letzten Linzer Höhenrausches war. In den 70er Jahren hing die Skulptur anlässlich des sogenannten Forums Metall am Dach der Linzer Kunstuniversität und wurde von den Linzern als „Fetzenvogel“ geschmäht,

Höhenrausch

Frage nach Wertvorstellung

Eines steht fest und gilt nicht für den Bereich des künstlerischen Schaffens: Ob gewollt oder ungewollt, Skandale sorgen für Aufmerksamkeit. Nerventropfen seien für die neue Ausstellung aber keine notwendig, so Genoveva Rückert vom Offenen Kulturhaus. „Vor allem kann man erproben, wie es denn mit unseren Wertvorstellung heute ist. Deshalb stellen wir die Frage: Was ist heute schon normal?“ Die Ausstellung wird am 1. Dezember eröffnet.

