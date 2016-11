Brechdurchfall bei 90 Kindern – Schule zu

Die Praxisvolksschule der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz wird wegen Brechdurchfalls vorübergehend geschlossen. Rund 90 der 190 Kinder und vier Erwachsene seien erkrankt, so die Stadt Linz am Donnerstag in einer Aussendung.

Am Freitag entfällt der Unterricht, die Räumlichkeiten werden über das Wochenende desinfiziert. Am Montag soll der Schulbetrieb wieder starten. Als Ursache des Brechdurchfalls wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Virus-Infektion angenommen, ein Nachweis stehe aber noch aus, hieß es bei der Stadt.