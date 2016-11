Spektakulärer Unfall in Mauerkirchen

Mit 1,84 Promille Alkohol im Blut ist eine 43-jährige Autofahrerin in Mauerkirchen im Bezirk Braunau gegen die Garage eines Wohnhauses gefahren. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

Auf nasser Fahrbahn kam die 43-jährige Innviertlerin am späten Mittwochnachmittag mit ihrem Auto nicht mehr rechtzeitig anhalten. Das Fahrzeug rutschte über eine Kreuzung, stürzte fünf Meter über eine Böschung, prallte gegen die Garage eines Wohnhauses und schließlich auf dem Dach liegen. Die Frau kann sich selbst aus dem Wagen befreien. Sie war nur leicht verletzt, ging aber von sich aus in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest ergab 1,84 Promille. Der Frau wird der Führerschein abgenommen.

Viele Unfälle mit betrunkenen Autofahrern

Innerhalb von zwei Tagen war das bereits der der dritte Unfall, in den alkoholisierte Autofahrer verwickelt waren. Das deckt sich mit einer Statistik des Autofahrerclubs ARBÖ. Demnach lag die Zahl der Alkoholunfälle in den Monaten November und Dezember im vergangenen Jahr weit über dem Jahresdurchschnitt. Oberösterreich lag im Bundesländervergleich auf dem zweiten Platz.

Strafen zwischen 800 und 3.700 Euro

Experten führen als Ursache das vermehrte Angebot an alkoholischen Getränken auf Weihnachtsfeiern, Adventmärkten oder Punschständen an. Laut ARBÖ wird den Autolenkern - so auch der 43-jährigen Frau aus Mauerkirchen - ab einem Wert von 0,8 Promille der Führerschein für mindestens einen Monat abgenommen, außerdem kommt es zu einer Anzeige. Der Strafrahmen liegt zwischen 800 und 3.700 Euro.

Wer mit einem zu hohen Promillewert auch noch einen Unfall verursacht, muss laut ARBÖ auch mit Problemen mit der Versicherung rechnen.