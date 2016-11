Wels verbietet Verkaufsstände für Raketen

In Wels versucht die Stadtpolitik, der unkontrollierten Knallerei zu Silvester einen Riegel vorzuschieben. Die Politiker verbieten, dass auf öffentlichen Plätzen und Straßen Verkaufsstände für Silvesterraketen und Kracher aufgestellt werden.

Die Lärmsituation zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag sei laut Stadtpolitikern in den letzten Jahren in Wels unerträglich geworden. Beschwerden gab es vor allem von Welsern, die in der Nähe von aufgestellten Verkaufsständen für Silvesterraketen und Kracher wohnen. Sie ärgerten sich darüber, dass die Kracher in unmittelbarer Nähe der Verkaufsstände, die etwa auf dem Kaiser-Josef-Platz, in der Schmidtgasse und in der Vogelweide aufgestellt waren, gezündet wurden.

Mehr Ruhe und weniger Verschmutzung erhofft

Die Konsequenz aus dieser Lärmbelästigung und auch aus Sicherheitsgründen: In Wels wird es heuer auf öffentlichen Straßen und Plätzen keine Verkaufsstände für Pyrotechnikartikel geben. Dadurch erwartet sich Sicherheitsreferent Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FPÖ) auch mehr Ruhe in der Innenstadt und den Wohngebieten sowie weniger Verschmutzung durch abgefeuerte Raketen. Er verweist auch darauf, dass die Vorschriften des Pyrotechnikgesetzes eingehalten werden.

Was nicht abgefeuert werden darf

So darf etwa in der Nähe von Gotteshäusern, Krankenanstalten oder Seniorenwohnheimen nichts abgefeuert werden. Im Ortsgebiet sind zudem Feuerwerkskörper der Kategorie F2 verboten. Rückendeckung gibt es auch von Wirtschaftsstadtrat Peter Lehner (ÖVP), der jede Initiative begrüßt, die dazu beiträgt, die Knallerei auf den Jahreswechsel zu beschränken.