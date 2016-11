Mehr Raubüberfälle vor Weihnachten

Nach wie vor ungeklärt sind zwei bewaffnete Raubüberfälle, die diese Woche in Linz verübt worden sind. Beim Landeskriminalamt befürchtet man, dass die Zahl der Raubdelikte in der kommenden Vorweihnachtszeit steigen könnte.

Gefahndet wird nach den Tätern der beiden Raubüberfälle. In der Nacht von Montag auf Dienstag lauerte ein Unbekannter dem Angestellten vor einem Wettbüro im Stadtteil Neue Heimat auf. als der Mann abschließen wollte, drängte er ihn mit vorgehaltenem Messer in das Wettbüro zurück und zwang ihn Bargeld herauszugeben. Mehr auf Wettlokal in Linz ausgeraubt.

Mit Messer Kassierin bedroht

Nur zwölf Stunden später überfiel ein weiterer Täter eine Filiale einer Drogeriekette in der Lederergasse. Auch er bedrohte die Kassierin mit einem Messer und zwang sie zur Herausgabe von Bargeld, so die Polizei. Mehr auf Überfall auf Drogeriediskonter.

Polizei: Zusätzliche Maßnahmen vor Weihnachten

Zum Glück sei niemand verletzt worden, aber die Vorfälle scheinen die Statistik zu bestätigen, dass Raubdelikte vor Weihnachten mehr werden, so Gisbert Windischhofer vom Landeskriminalamt im Gespräch mit ORF-Redakteur Gernot Ecker. Die Polizei habe bereits zusätzliche Maßnahmen getroffen, so Windischhofer und verweist auf die eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer: Die Zahl der Überfälle auf Tankstellen ist im vergangen Jahr praktisch auf null gesunken - für Windischhofer das Ergebnis von Schulungen und praktischer Vorbereitung der möglichen Beteiligten.