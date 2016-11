Wels wird wieder zur Filmstadt

Man könnte es als das Trendbarometer bezeichnen, was den filmischen Nachwuchs betrifft: das Internationale Jugend Medien Festival YOUKI. Junge Talente aus aller Welt verwandeln Wels fünf Tage lang in eine Filmstadt.

Welcher Beruf steht ganz oben auf der Wunschliste unserer Kinder? Welche Herausforderungen gibt es in der heutigen Welt zu meistern? Und was machen die Kids, wenn sie einfach nur mit ihren Freunden abhängen? Beim Internationalen Jugend Medien Festival YOUKI erzählen junge Filmemacher genau das in beeindruckenden Bildern und berührenden Geschichten.

YOUKI/Sebastian Huber

Film-, Kunst-, Musik- und Medienproduktionen

Es ist ein Fest aus Film-, Kunst-, Musik- und Medienproduktionen. Den Kern des Festivals bildet auch heuer wieder der internationale Wettbewerb mit 97 Kurzfilmen von jungen Filmschaffenden aus der ganzen Welt. Schauplätze sind das Medienkulturhaus Wels und der Alte Schlachthof. Das Internationale Jugend Medien Festival YOUKI findet heuer bereits zum 18. Mal statt und startet am 22. November.

