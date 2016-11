Überfall auf Drogeriediskonter

In Linz hat Dienstagmittag ein unbekannter Täter einen Raubüberfall auf eine Filiale einer Drogerie-Diskonterkette in der Innenstadt verübt. Die Polizei fahndet nach dem älteren Täter, der bewaffnet ist.

Der Räuber hatte den Drogeriemarkt kurz vor Mittag betreten. Mit einem 20 Zentimeter langen Messer bedrohte er die Kassierin und legte wortlos einen Zettel mit der Aufschrift „Überfall“ auf die Kassa. Die Mitarbeiterin öffnete die Kassenlade und übergab dem Mann Bargeld in unbekannter Höhe. Dieses stopfte er in einen Plastiksack und flüchtete in unbekannte Richtung.

ORF

Kassierin schlug Alarm

Die Kassierin schlug Alarm, die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Täter ein. Nach Auswertung des Überwachungsvideos sucht die Polizei nach einem etwa 55 Jahre alten Mann mit heller Hose und olivgrünem Parka.

Der etwa 1,70 Meter große Räuber trug auch eine Haube und hatte sich einen grauen oder braunen Schal vor das Gesicht gezogen. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.