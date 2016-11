Drogen für Ischler aus dem Darknet

Bei einer Zollkontrolle am Flughafen Frankfurt ist ein Drogenhändler in Bad Ischl aufgeflogen. Die Fahnder entdeckten ein Paket mit Rauschgift, das für den 24-Jährigen bestimmt war. Laut Polizei habe er regelmäßig im Darknet bestellt.

Es war offenbar reiner Zufall, dass den Zollfahndern am Flughafen Frankfurt am Main (Deutschland) das Paket, das an den Oberösterreicher adressiert war, unter die Lupe nahmen. Der Inhalt: ein gutes Viertelkilogramm Amphetamine. Die deutschen Zöllner informierten die österreichischen Behörden. Die Welser Staatsanwaltschaft ordnete eine Hausdurchsuchung bei dem 24-Jährigen an.

Eineinhalb Jahre bestellt

Eineinhalb Jahre lang bezog der junge Mann aus Bad Ischl (Bezirk Gmunden) Drogen über das so genannte Darknet, in dem neben Internetaktivisten und Freigeistern laut Polizei auch immer mehr Kriminelle agieren, weil sie so anonym bleiben können. Das Rauschgift verkaufte der heute 24-Jährige weiter. Der Ischler baute auch selber Cannabis in einer kleinen Aufzuchtanlage an.

Dabei fanden die Polizisten die kleine Drogenplantage, geringere Mengen Kokain und Speedpaste, außerdem Verpackungsmaterial und 3.000 Euro Bargeld in kleinen Scheinen. Auch eine Gaspistole und ein verbotener Elektroschocker wurden sichergestellt. Der 24-Jährige ist laut Polizei geständig und wurde in Untersuchungshaft genommen.

Innviertel: Tipp aus der Szene auf Dealer

Auch im Innviertel flogen mehrere Drogenhändler auf, in diesem Fall durch einen Insidertipp aus der Szene. Fünf Beschuldigte sollen insgesamt viereinhalb Kilogramm Cannabis und andere Drogen verkauft haben. Auch dieses Quintett hatte eine eigene Aufzuchtanlage betrieben, zwölf Cannabispflanzen wurden sichergestellt. Die Beteiligten wurden angezeigt.