Entwicklungshilfe half 560.000 Menschen

Keine oberösterreichische Förderung erzielt so große Effekte wie die Entwicklungshilfe. Laut Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) konnte mit einem Budget von 1,6 Millionen Euro fast 560.000 Menschen geholfen werden.

Voraussetzung für die Förderung eines Projektes sei ein deutlicher Bezug zu Oberösterreich. Dazu zählen auch die Missionarinnen und Missionare, die nach wie vor weltweit tätig sind.

80 oö. Missionare derzeit weltweit im Einstz

Gut 80 Frauen und Männer aus Oberösterreich sind zurzeit als Missionare weltweit im Einsatz. Es geht ihnen natürlich um die Vermittlung des Glaubens, aber vor allem ums Helfen und auf Augenhöhe mit den Menschen zu sein, wie eine Missionsschwester aus Attnang-Puchheim schildert. Eine von über 450 Menschen, die in einem Buch von der Missionsstelle der Diözese Linz, dem Diözesanarchiv und der evangelischen Kirche portraitiert wurden.

Fast 600 Seiten starkes Werk

Wer sich in den vergangenen 100 Jahren als Entwicklungshelfer aus Oberösterreich in die Welt aufgemacht hat, füllt nun ein fast 600 Seiten dickes Werk, das das Land Oberösterreich bei der Missionsstelle der Diözese Linz in Auftrag gegeben hat. Denn dort sind die heimischen Entwicklungshelfer ein- und ausgegangen, so der Leiter Andreas Reumayr: Dort haben sie dann auch kleine Karteikärtchen angelegt, wo man den Namen, die Ordensgemeinschaft, ein Geburtsdatum und ein paar wenige Daten draufgeschrieben hat. Aber nicht immer war das alles vorhanden. Und diese Kärtchen waren unser Ausgangspunkt, rund 250 Stück.

Zeitintensive Recherchearbeit

Was folgte war zeitintensive Recherchearbeit, zum Beispiel in Zeitungen und Jahrbüchern. Zu lesen sind nun Lebensgeschichten von Menschen, die ihre eigenen Grenzen überschritten und ihren Horizont erweitert haben, so der Tenor von Diözesanbischof Manfred Scheuer und Superintendent Gerold Lehner, der auch Mitherausgeber ist. Das Buch mit dem Titel „Mission und kirchliche Entwicklungszusammenarbeit aus Oberösterreich“ wird nun unter anderem an Schulen, Pfarren oder Bibliotheken verteilt.