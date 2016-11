Sechsjähriger bei Unfall auf A1 verletzt

Ein Sechsjähriger ist am Samstagvormittag bei einem Unfall auf der Westautobahn (A1) in Asten verletzt worden. Ein 72-Jähriger hatte beim Spurwechsel das Auto der 30-jährigen Mutter des Buben übersehen.

Auf dem Beschleunigungsstreifen der Auffahrt Asten-St. Florian in Fahrtrichtung Salzburg dürfte der Mann den Pkw der Mutter übersehen haben. Die 30-jährige Wienerin kam ins Schleudern und stieß gegen die Mittelleitschiene. Das Auto blieb nach dem Crash schwer beschädigt mitten auf der Autobahn liegen. Die 30-Jährige und ihr sechsjähriger Sohn wurden von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht.

Neun Verletzte bei Kreuzungsunfällen

Folgenreich waren auch zwei Kreuzungsunfälle am Samstag mit insgesamt neun Verletzten. Im Bezirk Wels-Land war ein 17-jähriger Führerscheinneuling aus Krenglbach auf der Wiener Bundesstraße (B1) mit einem 24-jährigen Linzer zusammengekracht. Beide Lenker gaben an, dass die Ampel für ihre Fahrtrichtung Grün zeigte. Ein Augenzeuge gab allerdings an, dass auf seiner Seite die Ampel auf Rot war. Die jungen Lenker wurden mit ihren beiden Beifahrern mit der Rettung ins Klinikum Wels gebracht.