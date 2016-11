Brand Altenfelden: Ermittlungen eingestellt

Nach dem gelegten Brand in einer Asylunterkunft in Altenfelden vor gut fünf Monaten sind die Ermittlungen eingestellt worden. Das bestätigt am Sonntag der Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz, Philip Christl.

Über Nacht war von der nicht bezogenen Flüchtlingsunterkunft nur noch Schutt und Asche übrig. Schnell stand für die Brandermittler fest: Es war Brandstiftung. Und doch gab es viele offene Fragen, die seit dem 1. Juni bis heute nicht geklärt werden konnten. Mehr als 300.000 Euro betrug nach dem Feuer der Gesamtschaden.

Knapp ein halbes Jahr wurde in alle Richtungen ermittelt, und doch gibt es nach wie vor keine Spur. Daran wird sich vermutlich auch nichts mehr ändern, bestätigt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz, Philip Christl gegenüber der „Kronen Zeitung“ (Sonntag-Ausgabe). Weil die Ermittlungen ergaben, dass das Flüchtlingsheim in Altenfelden auf nicht viel Begeisterung stieß, wurde eine Gruppe von Menschen beobachtet und befragt, die sich offen gegen die Unterkunft aussprachen. Allerdings ohne Ergebnis.

Auch das rechte Milieu wurde untersucht. Im Ort Altenfelden wurde von einer rechtsradikalen Gruppe gemunkelt, die das hölzerne Flüchtlingsheim in Brand gesteckt haben sollen. Eine für sachdienliche Hinweise ausgelobte Belohnung brachte ebenso keinen Erfolg. Nun würden die Ermittlungen ruhen, so Christl: „Es wurde alles getan, was möglich war. Wir haben die Ermittlungen abgebrochen.“

Flüchtlingsheim neu aufgebaut

Auch wenn der Kriminalfall ungeklärt bleibt, ist die Flüchtlingsunterkunft selbst wieder an derselben Stelle neu aufgebaut. 22 Personen sind mittlerweile in das vom Roten Kreuz betriebene Gebäude eingezogen.

