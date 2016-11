Filmfestival für Kinder im Linzer Moviemento

Wolken, Schneeregen und das bei maximal fünf Grad: An diesem Wochenende ist das optimale Lese-, Kuschel- oder Kino-Wetter. Auch für Kinder, denn am Samstag wird in Linz im Moviemento-Kino das 11. internationale Kinderfilmfestival eröffnet.

Kleine und große Abenteuer, Kinderstreiche und Freundschaftsgeschichten - neun prämierte Kinderfilme gibt es eine Woche lang in Linz zu sehen.

Kinderbuchklassiker für Groß und Klein

Für Kinder ab sechs Jahren wird Samstagnachmittag bei der Premiere um 16.00 Uhr der dänische Film „Villads aus Valby“ gezeigt. Villads ist ein Bub, der mit dem Stillsitzen in der Schule seine Probleme hat, erzählt Susanne Pollinger von den Kinderfreunden.

Beim Kinderfilmfestival gibt es auch für Kleinkinder ein Angebot. Am kommenden Dienstag wird um 10 Uhr der Kinderbuchklassiker „Das kleine Ich-bin-ich“ von Mira Lobe und Susi Weigel im Bilderbuchkino gezeigt. Ziel ist es, den Kindern etwas über die Welt um sie herum zu erzählen, ihre Fantasie anzuregen und sie anspruchsvoll zu unterhalten.

Kinderfreunde

Spritzig und vergnüglich wird im Kinofilm „Rhabarber“ (NL) eine kunterbunte Patchworkfamilie, bei der es turbulent zugeht, vorgestellt. Die Stiefgeschwister versuchen, den Beziehungsstreit der Eltern in eine positive Richtung zu lenken. Und ganz nebenbei liefert dieser Film nicht nur einen kleinen Beziehungsratgeber, sondern auch eine kindgerechte Anleitung, wie man einen Film drehen kann.

Filme in Originalfassung

Die meisten Filme werden in Originalfassung gezeigt, um den Kindern andere Länder und Kulturen auch über die Sprache und Klänge zu vermitteln. Dennoch werden alle Filme gut verständlich sein, denn die Filme werden live von Schauspielern eingesprochen, versprechen die Veranstalter.

Erwartet werden wieder an die 1.100 Besucher, die Eintrittspreise sind bewusst niedrig gehalten. Eine Filmkarte kostet fünf, oder vier Euro (für eine Gruppe ab drei Personen). Das 11. internationale Kinderfilmfestival wird von den Kinderfreunden Oberösterreich in Kooperation mit dem Institut Pitanga und dem Moviemento Linz durchgeführt.

