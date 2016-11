Mit Auto gegen Baum: drei schwere Unfälle

Drei schwere Unfälle hat es in den vergangenen Stunden in Oberösterreich gegeben. Zwei Fahrten haben an Bäumen geendet und auf der Westautobahn hat sich das Auto einer Deutschen mehrmals überschlagen.

Das Auto der Deutschen ist auf der Westautobahn bei Vorchdorf mit dem Fahrzeug eines 43-jährigen Salzburgers zusammengestoßen - die Ursache der Kollision ist noch nicht bekannt. Die Frau kam mit ihrem Auto ins Schleudern und überschlug sich mehrmals. Schräg auf dem Dach liegend kam es dann schließlich zu stehen. Die 43-Jährige und ihre Tochter wurden bei dem Unfall leicht verletzt, der Salzburger blieb unverletzt.

40 Meter in Wald geschleudert

An einem Baum endete die Fahrt eines 21-jährigen Vorchdorfers auf der Lederauer Gemeindestraße geendet. Aus unbekannten Gründen kam er von der Straße ab und fuhr frontal gegen einen Baum, worauf sich sein Auto mehrmals überschlug und nach 40 Metern in einem Wald liegen blieb. Ein nachkommender Autofahrer wurde durch den abgeschälten Baum auf den Unfall aufmerksam.

laumat.at

Nachdem der junge Vorchdorfer vom Notarzt versorgt worden war, wurde der schwer verletzte 21-Jährige vom Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels geflogen.

1,6 Promille Alkohol

Und mit 1,6 Promille Alkohol im Blut fuhr ein 27-Jähriger aus Hofkirchen im Mühlkreis im Bezirk Rohrbach in seiner Heimatgemeinde gegen einen Baum. Als der 27-Jährige gegen den Baum krachte, wurde das Auto so zerbeult, dass sich sein 22-jähriger Beifahrer nicht mehr befreien konnte. Ihm kam die Feuerwehr zu Hilfe, die Rettung brachte ihn dann in das Landeskrankenhaus Rohrbach. Der unverletzt geblieben Fahrer musste unterdessen einen Alkoholtest machen. Das Ergebnis war 1,6 Promille.