Menschen auf der Flucht: Ted-Talks in Linz

Komplexe Themen in lebhafte und verständliche Geschichten wandeln: das Erfolgsrezept der Ted-Talks. Ted („Technology, Entertainment und Design“) sind Kurzvorträge, gehalten von ausgewählten Experten. Am Samstag ist der Ted-Talk zu dem Thema „Flucht“ in Linz in der voestalpine.

Es ist nicht immer Krieg, der Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat zwingt. Weltweit sind heute mehr als 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Eines haben sie gemeinsam: Sie verlassen ihr vertrautes Umfeld, um sich Neues aufzubauen. Doch welche Gründe Menschen zu Flucht bewegen - das ist am Samstag Thema bei den sogenannten Ted-Talks in Linz.

Inspirierende Denkanstöße in kurzer Zeit

14 Vortragende werden in der voestalpine die unterschiedlichen Facetten von Flucht unter die Lupe nehmen. Mediziner, Kommunikationstrainer oder Politiker: Alle Redner sind Experten in ihrem Gebiet und stehen für Innovation und Querdenken. In ihren Vorträgen soll nicht nur komplexes Wissen vermittelt werden. Viel mehr werden die Themen in lebendige, persönliche Geschichten verpackt. Auf der Bühne werden unter anderem der Palliativmediziner Christian Roden oder Kilian Kleinschmidt, Regierungsberater in Flüchtlingsfragen, stehen. Das Linzer Publikum soll dabei auch inspirierende Denkanstöße bekommen.

Ted-Talks

Drei Milliarden Zuseher Online

1984 wurde die Marke „TED“ in Monterey, Kalifornien gegründet. Die Abkürzung steht für „Technology, Entertainment and Design“ und verspricht Vorträge - so genannten „TED Talks“ - zu den verschiedensten Themen aus allen Bereichen der Wissenschaft, Technik, Kunst, und vieles mehr. Seit 2014 finden die

18 Minuten darf ein Ted-Vortrag maximal dauern. In dieser Zeit sollen innovative Ideen und Gedankenansätze einfach und verständlich vermittelt werden.

viertägigen Konferenzen in Vancouver, Kanada statt. Die kleinen Ableger davon, TEDx gibt es überall auf der Welt, auch in Linz. Das „x“ in TEDx steht für eine unabhängig organisierte Veranstaltung. Ein Erfolgsrezept, denn die Internet-Vorträge werden kostenlos ins Internet gestellt. Seither kann die ganze Welt an Ted teilnehmen. Vorträge von Al Gore, Bill Clinton oder der Schimpansen-Forscherin Jane Goodall wurden millionenfach aufgerufen. Weltweit zählen die Videos der TED-Talks mehr als drei Milliarden Zuseher.

