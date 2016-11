Ärztekammer droht Kassenvertrag zu kündigen

Im Gesundheitsbereich bahnt sich der nächste Konflikt an. Die Ärztekammer Oberösterreich droht damit, den Kassenvertrag zu kündigen. Patienten müssten damit jede Behandlung direkt beim Arzt bezahlen und dann mit ihrer Krankenkasse abrechnen.

Es ist ein bisher wenig bekannter Teil des Finanzausgleichs zwischen Bund und Ländern, der erst vor wenigen Tagen abgeschlossen wurde. Inhalt ist der Ausbau der sogenannten Primary Health Care Center - also kleiner Ärztezentren - um 200 Millionen Euro bis 2020.

„Verstaatlichung des Gesundheitssystems“

Die Kritik der Ärztekammer: In Zukunft wollen Bund, Kassen und Länder alleine planen, wie Regionen mit niedergelassenen Ärzte ausgestattet werden. Bisher war die Ärztekammer an der Planung beteiligt. Sie soll in Zukunft aber nur mehr ein qualifiziertes Anhörungsrecht haben, bestätigt Landeshauptmann Josef Pühringern (ÖVP) auf ORF Oberösterreich Anfrage. Das sei ein Anhörungsrecht mit wenig Wert, kontert Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser. Seit mehr als 50 Jahren würden Ärzte und Kassen gemeinsam den Bereich der niedergelassenen Ärzte organisieren und das erfolgreich, so Niedermoser. Eine Umstellung dieses Systems und den Ausschluss der Ärzte aus der Mitbestimmung nennt Niedermoser wörtlich „eine drohende Verstaatlichung des Gesundheitssystems“. Da werde man als Ärztevertretung nicht mitmachen. Die Kammer droht den Kassenvertrag zu kündigen.

Direkt bei Arzt bezahlen

Die Konsequenz für die Patienten: Sie müssten bei einem Arztbesuch direkt zahlen und dann mit ihrer Krankenkasse abrechnen und sich das Geld zurückholen. Jetzt läuft diese Abrechnung direkt zwischen Ärzte und Krankenkassen. Den Kassenvertrag könne man mit einer Vorlaufzeit von sechs Monaten kündigen, ergänzt Niedermoser. Landeshauptmann und Gesundheitsreferent Pühringer hält das für Drohgebärden der Ärzte. Er glaubt nicht, dass sie tatsächlich den Kassenvertrag aufkündigen würden. Bei den Verhandlungen des Finanzausgleichs sei auch erklärt worden, dass bestehende Kassenverträge bestehen bleiben soll.