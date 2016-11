90-jährige Fußgängerin von Auto erfasst: tot

Eine 90-jährige Fußgängerin, die am Dienstag von einem Auto in Ottensheim angefahren worden war, ist im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Es war bereits die zweite tödlich verunglückte Fußgängerin innerhalb weniger Tage.

Die 90-Jährige überquerte in Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung) Dienstagnachmittag die stark befahrene Bundesstraße und wurde von einem Auto erwischt. Die Frau fiel zu Boden und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie am Freitag im Spital starb, teilte die Polizei mit.

87-jährige Fußgängerin tödlich verunglückt

Erst Donnerstagnachmittag erlag eine 87-Jährige ihren Verletzungen, nachdem sie von einem Auto erfasst wurde. Mehr dazu: „87-Jährige auf Zebrastreifen niedergestoßen“. Eine 82-jährige Autofahrerin hatte bei einer Kreuzung mit ihrem Auto wenden wollen und dabei laut Polizei offenbar die 87-Jährige übersehen. Sie wurde von dem Pkw gestreift und fiel mit dem Hinterkopf auf den Asphalt. Sie wurde in das Kepler Universitätsklinikum mit lebensgefährlichen Verletzungen eingeliefert.