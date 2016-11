Prozess gegen Amtstierarzt

In Linz wird am Mittwoch der Prozess gegen einen Amtstierarzt fortgesetzt. Ihm und einem Mitarbeiter wird bei einem Paar, das unter anderem hunderte kranke Welpen aufzog, Vernachlässigung der Aufsichtspflicht vorgeworfen.

Das Welpenhändlerpaar aus Deutschland stand bereits zweimal vor Gericht und wurde auch rechtskräftig verurteilt - mehr dazu in Haftstrafen für Handel mit Hundewelpen (ooe.ORF.at; 22.6.16). Auf dem Hof waren aber auch andere Tiere, Pferde, Esel oder Papageien, untergebracht. Bei der Haltung der Tiere soll es zu wenige Kontrollen gegeben haben.

„Haben erwartet, dass es gemacht wird“

Die Angeklagten erklärten sich jedoch bereits bei Prozessauftakt zum Vorwurf des Amtsmissbrauchs für nicht schuldig. Auf die Frage der Richterin, was es für einen Sinn mache, jemandem Hufpflege aufzutragen und dann nicht zu kontrollieren, ob sie auch gemacht wurde, sagte einer der Beschuldigten am letzten Prozesstag: „Wir haben das in Auftrag gegeben und erwartet, dass es gemacht wird.“

Gutachten war noch nötig

Auch nach Bekanntwerden von Hundeseuche auf dem Bauernhof sei nicht ausreichend kontrolliert worden. Der Prozess gegen den Amtstierarzt war zuletzt vertagt worden, weil ein Gutachten angefordert wurde. Am Mittwoch soll der Prozess fortgesetzt werden.