Mutter mit Traktor überrollt

Mit dem Traktor hat ein 50-Jähriger im Bezirk Perg seine 76-jährige Mutter überrollt. Die Frau wurde schwer verletzt ins UKH Linz gebracht.

Die beiden hatten in Allerheiligen im Mühlkreis im Holz gearbeitet. Während der Sohn mit dem Traktor Stämme zog, arbeitete seine Mutter am Boden. In einem Moment, als der Mann sich während der Fahrt kurz umgedreht hatte, um auf die Ladung zu schauen, dürfte sine betagte Mutter genau vor dem Zugfahrzeug zu Sturz gekommen sein.

Alkotest verlief positiv

Der Sohn bemerkte das zu spät und rollte mit dem Traktor über die Beine seiner Mutter. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins UKH nach Linz gebracht. Ein Alkotest beim 50-jährigen Traktorlenker verlief positiv.