Preise des „sprichcode“ werden vergeben

Sie beschäftigen sich in ihrer Literatur mit Demenz oder dem Flüchtlingsthema, und sie haben die Jury des Leondinger sprichcode-Wettbewerbs überzeugt: ein Klagenfurter, eine Grazerin und eine Wienerin werden am Freitag ausgezeichnet.

Seit 2001 werden junge Schriftsteller und Fotografen aus ganz Österreich dazu ermuntert, ihre Arbeiten beim Leondinger „sprichcode“ einzureichen. Nicole Honeck, Geschäftsführerin der Leondinger Veranstaltungsgesmbh: „Der Preis ist auf alle Fälle dazu, um Jugendliche zu motivieren, sich mit Literatur oder auch Fotografie auseinanderzusetzen. Die Beiträge sind teilweise sehr kritisch und setzen sich mit gesellschaftspolitischen Themen auseinander.“

Hannah Finck und Tom Klein

In der Kategorie Literatur der 14- bis 17-Jährigen haben die Grazerin Hannah Finck und der Klagenfurter Tom Klein bei einer öffentlichen Jurysitzung überzeugt. In der Kategorie der 18- bis 25-Jährigen war es die Wienerin Judith Pallitsch.

Die Texte der drei Preisträger werden am Freitag um 19.30 Uhr in der Tagesheimstätte Holzheim in Leonding präsentiert. Anschließend werden die Preise in der Höhe von 500 und 1.000 Euro verliehen.

Link: