100. Operation an ungeborenem Kind

Die Linzer Uniklinik feiert ihre 100. Herzoperation an einem ungeborenen Kind. Linz hat sich in den vergangenen 16 Jahren zu einem Zentrum für pränatale Herzeingriffe entwickelt.

Nur in Boston in den USA wurden bisher mehr Operationen an den Herzen ungeborener Kinder durchgeführt als in Linz. Derartige Eingriffe seien nur dank einer gut abgestimmten Zusammenarbeit verschiedener medizinischer Fachrichtungen möglich, heißt es aus dem Linzer Unispital.

Team aus Linz operierte in China

Trotz schwerer Herzerkrankungen haben die Babys dadurch die Chance, beinahe gesund zur Welt zu kommen. Der medizinische Erfolg aus Linz schlägt inzwischen Wellen bis nach Asien. In China hat kürzlich ein Team aus Linz erfolgreich eine Operation an einem Babyherzen im Mutterleib durchgeführt.