Polizisten wurden zu Lebensrettern

In Linz sind zwei Polizisten zu Lebensrettern geworden. Die Beamten waren am Sonntag zu einem Verkehrsunfall in der Schillerstraße gerufen worden. Ein Autolenker hatte am Steuer plötzlich das Bewusstsein verloren.

Die Polizisten zogen den 64-jährigen aus dem Wagen, begannen mit einer Herzmassage und retten dem Mann aus Schwertberg so damit das Leben.

Zustand stabil

Er wurde mit der Rettung in ein Linzer Krankenhaus gebracht - sein Zustand soll den Umständen entsprechend stabil sein.

