Hilfsbereiter Pensionist bestohlen

Zwei Trickdiebinnen haben am Samstag laut Polizei einen 76-jährigen Pensionisten im Bezirk Wels-Land bestohlen. Sie baten den Mann um Hilfe beim Tanken, weil ihre Bankomatkarte nicht funktioniere – erst später bemerkte dieser, dass ihm 260 Euro fehlen.

Die beiden Frauen sprachen in Steinhaus den im Garten arbeitenden Mann gegen 10.00 Uhr an und erklärten in schlechtem Deutsch, dass ihnen der Sprit ausgegangen sei und ihre Bankomatkarte nicht funktioniere. Ihr vermeintlich liegengebliebener, weißer Kastenwagen stand etwa 70 Meter von dem Haus des Pensionisten entfernt. Gemeinsam mit einer der Frauen fuhr der 76-Jährige zu einer Tankstelle nach Thalheim und füllte auf seine Kosten einen Fünf-Liter-Kanister mit Dieseltreibstoff.

260 Euro aus Geldtasche verschwunden

Wieder zurück ging der Pensionist dann in sein Haus, um einen Trichter zum Einfüllen des Treibstoffs zu holen. In dieser Zeit dürfte eine der Frauen aus seiner im Auto verwahrten Geldtasche 260 Euro gestohlen haben. Als der 76-Jährige zurückkam, waren die Besucher und das Auto verschwunden.

Der Diebstahl fiel dem Pensionisten erst auf, als er am Abend in einem Kaffeehaus bezahlen wollte. Laut seiner Beschreibung waren die beiden Frauen etwa 25 Jahre alt und hatten schwarze Haare. Der Kastenwagen hatte ein britisches Kennzeichen, war weiß lackiert und hatte am Heck zwei Streifen in den Farben blau und grün. Die Polizei ersucht nun um zweckdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133 4187.