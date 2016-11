Peuerbach und Bruck-Waasen werden eins

Die Bevölkerung von Peuerbach, Bruck-Waasen und Steegen hat am Sonntag über eine Gemeindefusion entschieden: Die kleinste der drei Gemeinden bleibt eigenständig; Peuerbach und Bruck-Waasen werden zu „Peuerbach“ mit insgesamt 4.570 Einwohnern.

Wie im Vorfeld bereits vom Bürgermeister von Steegen Herbert Lehner erwartet, sprachen sich 56,2 Prozent der Steegener, die zur Volksbefragung gingen, gegen eine Fusion mit Bruck-Waasen und Peuerbach aus, bei einer Wahlbeteiligung von 74 Prozent. Die 1.130 Einwohner zählende Gemeinde bleibt auch in Zukunft eigenständig.

Große Mehrheit in Peuerbach

Exakt zwei Drittel der Wahlberechtigten warfen in Peuerbach ihre Stimmzettel ein – und haben mit der überwältigenden Mehrheit von 92,31 Prozent für die Fusion gestimmt. In Bruck-Waasen, mit 2.320 Bürgern der größte Fusionskandidat, war man bei weitem nicht so euphorisch was die zukünftige Zusammenarbeit betrifft. Eine knappe Mehrheit von 51,8 Prozent der Wähler gab ein Ja für die Gemeindefusion ab - bei einer Wahlbeteiligung von 76,7 Prozent.

In allen drei Gemeinden sind übrigens ÖVP-Bürgermeister im Amt. Auch wenn eine Volksbefragung rechtlich nicht bindend ist, haben die Bügermeister zugesichert, die Entscheidung der Bevölkerung umzusetzen.

Link: