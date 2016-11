Abstimmung über Gemeindefusion

Am Sonntag wird in Peuerbach, Bruck-Waasen und Steegen (Bezirk Grieskirchen) über eine Gemeindezusammenlegung abgestimmt. Der Bürgermeister von Steegen, der kleinsten der drei Gemeinden, erwartet keine Zustimmung in seiner Gemeinde.

Die Wahlberechtigten in Peuerbach, Bruck-Waasen und Steegen müssen am Sonntag entscheiden, ob es künftig eine große, gemeinsame Gemeinde Peuerbach geben soll oder nicht. Geht es nach dem Bürgermeister von Steegen, Herbert Lehner, bleibt die 1.100-Einwohner-Gemeinde Steegen eigenständig. Das habe er in vielen Gesprächen mit Bürgern festgestellt, sagte er gegenüber Radio Oberösterreich.

Steegener Bürgermeister vermutet Ablehnung

Stimmen die Steegener gegen die Fusion, dann können sich höchstens Peuerbach und Bruck-Waasen zusammenschließen. Voraussetzung ist ein mehrheitliches „Ja“ in diese beiden Gemeinden. Hintergrund der Ablehnung in Steegen sei das liebe Geld, so Lehner. „Wir sind finanziell gut gestellt“, aber das sei in Peuerbach anders, so Lehner. Peuerbach habe Schulden, sei eine Abgangsgemeinde und viele Menschen in Steegen würden laut Lehner befürchten, dass nun auch Steegen in einer gemeinsamen Gemeinde die Schulden der Peuerbacher mittragen müsste.

Peuerbacher Bürgermeister erwartet Zustimmung

Der Bürgermeister von Peuerbach, Wolfgang Oberlehner, widerspricht dem vehement: „Weder sind wir Abgangsgemeinde noch müssen die anderen die Schulden zahlen“. Peuerbach verfüge über entsprechendes Vermögen, so Oberlehner. Er erwartet bei der Abstimmung ein eindeutiges Ergebnis: Die Region sei bereits wirtschaftlich eins und auch in allen Bereichen, Vereinen – nur die Verwaltung sei noch nicht zusammengelegt.

In einer gemeinsamen Gemeinde sei in der Verwaltung aber nicht viel zu sparen, meinte wiederum der Bürgermeister von Steegen, denn schon jetzt haben die drei Gemeinden zusammen eine kleinere Verwaltung als vergleichbare größere Gemeinden. Sollte es in allen drei ÖVP-geführten Gemeinden morgen ein „Ja" geben, wäre die gemeinsame Gemeinde Peuerbach mit 5.700 Einwohnern auf Anhieb die größte im Bezirk Grieskirchen.