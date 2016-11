Polizei sucht Tierhasser in Braunau

Ein verbotenes Insektizid oder Pflanzenschutzmittel hat am Mittwoch ein Unbekannter in St. Georgen am Fillmansbach, im Bezirk Braunau am Inn, verstreut. Ein Hund wäre fast daran verendet. Die Polizei geht von Absicht aus und sucht jetzt nach dem Tierhasser.

Ereignet hat sich der Vorfall in den Mittagsstunden während eines Spazierganges durch den Ortsteil Steckenbach, so die Besitzerin gegenüber der Polizei. Bei der verbotenen Substanz soll es sich um Carbamat, das etwa in Ungeziefersprays oder Pflanzenschutzmitteln enthalten und in der Landwirtschaft eingesetzt worden ist.

Hund stundenlang behandelt

Ein Appenzeller Sennenhund namens „Willi“ fraß die Substanz, die offenbar bewusst dort ausgestreut worden sein dürfte, so die Polizei. Der Hund habe daraufhin Krämpfe und deutliche Vergiftungsanzeichen bekommen und seine Besitzerin brachte ihn sofort zum Tierarzt, der Willi stundenlang mit Medikamenten behandelte und so sein Leben retten konnte. Eine akute Lebensgefahr für Willi bestehe nicht mehr, hieß es. Wer das Gift ausgestreut hat, ist derzeit unbekannt, die Ermittlungen laufen.