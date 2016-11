Pühringer: Kein Kommentar zur Mindestsicherung

Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) will zum Kompromissvorschlag von Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) zur Mindestsicherung keinen Kommentar abgeben. Oberösterreich führte schon im Alleingang die gekürzte Mindestsicherung ein.

Wesentlich redefreudiger gab sich da hingegen die FPÖ, Juniorpartner in der Regierungskoalition mit der ÖVP in Oberösterreich. Bei den Blauen stößt das „Stöger-Ultimatum“ auf Ablehnung. „Wir werden das OÖ-Modell sicher nicht mehr verwässern. Was wir für OÖ ausverhandelt und in Kraft gesetzt haben ist zielführend und auch sozial vertretbar“, stellte FPÖ-LHStv. Manfred Haimbuchner klar. Für Oberösterreich sei es zu „einer optimalen Lösung“ gekommen und „das bleibt auch“, meinte er weiter in einer Presseaussendung.

Eigene Regelung sein Juli

Seit Juli gibt es in Oberösterreich für zeitlich befristete Asyl-und subsidiär Schutzberechtigte nur mehr 365 Euro monatlich plus ein an Auflagen gebundenen Integrationsbonus von 155 Euro. In Summe macht das 520 Euro aus. Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) hingegen will schon den Sockelbetrag bei 520 Euro festsetzen, hinzukommen sollen noch 317 Euro, wenn eine Integrationsvereinbarung vom Bezieher unterschrieben wird.

Wenn Oberösterreich und Niederösterreich, das ebenfalls eine eigene Position vertritt, dem Stöger-Modell nicht zustimmen, hat der Minister bereits angekündigt, ohne die beiden Länder seine Lösung umzusetzen.

