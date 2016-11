Aiderbichl-Prozess im Finale

Der Prozess um möglicherweise veruntreutes Geld eines Tierfreundes und Betreibers eines Gnadenhofes im Innviertel ist am Donnerstag im Landesgericht Ried fortgesetzt worden. Ein Urteil wird für Donnerstagabend erwartet.

Seit Anfang Oktober sitzen ein 51-Jähriger und seine 54-jährige Schwester auf der Anklagebank. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft ihnen unter anderem Veruntreuung und Untreue vor. Sie hätten Geld eines im November 2011 verstorbenen, vermögenden Tierfreundes und Gnadenhof-Betreibers in der Höhe von mehreren hunderttausend Euro auf die Seite geräumt.

Geschwisterpaar bestreitet alle Vorwürfe

Die beiden Mitarbeiter des Geschädigten sollen laut Anklage 2010 dafür gesorgt haben, dass der damals 86-Jährige Sparbücher, Konten sowie Versicherungen einrichtet und ihnen die Verfügung darüber einräumt. Sie hätten davon das Geld kassiert und für sich verwendet. Die Frau soll 35.000 Euro, die für das Gut Aiderbichl bestimmt waren, nicht dort abgeliefert haben. Das Geschwisterpaar bestreitet alle Vorwürfe.

Am Donnerstag beschrieben mehrere Zeugen die Persönlichkeit des Verstorbenen, dessen Vermögen rund sieben Millionen Euro ausgemacht hat: Er sei geizig, herrisch und schwierig gewesen, so der Tenor. Für Menschen habe er nichts ausgeben wollen, nur für die Tiere. Etliche Tierschutzorganisationen baten ihn immer wieder um Geld, teils spendete er auch großzügig.

Vier Millionen für Gnadenhof

Der Senior war auf der Suche nach jemandem, dem er seinen Hof und sein Geld vererben konnte. Bedingung: derjenige sollte das Vermögen im Sinne des Tierschutzes einsetzen. Offenbar mangelte es auch nicht an Bewerbern. Immer wieder fanden sich Leute, die sich um ihn kümmerten, mit so manchem überwarf er sich aber bald. Die Letzten in der Reihe der Betreuenden waren die beiden Angeklagten. Der begüterte Mann übertrug dann aber noch zu Lebzeiten seinen Hof sowie vier Millionen Euro für den Betrieb, den Erhalt sowie Renovierung an Gut Aiderbichl.

Nach bisherigen Aussagen war im Raum gestanden, dass der alte Tierfreund verwahrlost, abgeschottet und unter Medikamenteneinfluss gesetzt worden sei. Am Donnerstag beschrieben aber der Hausarzt und ein Bekannter aus der Tierschutzszene, dass die Zustände am Hof deutlich besser wurden, als die beiden Angeklagten dort das Ruder übernahmen, und als Aiderbichl dazukam, sei ordentlich saniert worden.

Der Hausarzt berichtete, der Erstangeklagte habe von ihm eine Bestätigung haben wollen, ob der Mann testierfähig sei. Er habe dazu nichts gesagt, sondern ihn an einen Psychiater verwiesen. Der Angeklagte wies das zurück: „Das Wort testierfähig habe ich mit Sicherheit nicht verwendet“, er habe nur wissen wollen, wie der Doktor den Zustand des Mannes einschätze, weil ein früherer Pfleger Gerüchte verbreitet habe, dass der Pensionist verwahrlose.

