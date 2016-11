Aus Alt mach Neu: Müll zu Mode gemacht

Eine Vase aus dem kaputten Gartenschlauch, Gürteltaschen aus ausgedienten Jeans und Wanduhren aus übriggebliebenen Tellern vom Lieblingservice: Upcycling nennt man diesen Trend, der immer beliebter wird, schafft er doch aus Müll trendige Unikate.

Martina Hofmair arbeitet an ihrer Winterkollektion: Aus Pullis macht sie Hauben und Schals, aus alten Jeans Automisttaschen, die man an die Gürtelschlaufen hängen kann: „Jede Jeans schaut anders aus und hat ihre Besonderheiten.“ So bekommen sie eine „zweite Chance“, wie die Künstlerin sagt.

Ganz andere Materialien erwählte Eva Fernbach: Sie fasst Bruchstücke von Porzellan zu Ringen oder Ohrschmuck und näht aus ausgedienten Luftmatratzen und Schwimmflügerl wasserdichte Kosmetik- oder Badetaschen: „Es ist wasserdicht und schmutzabweisend.“

Handtaschen aus alten Büchern

Ein ganz anderes Material hat sich Belinda Jahn erwählt. Sie nimmt sich mit Vorliebe verwaister einzelner Teller an: „Das sind solche, die nicht mehr im ganzen Set verwendet werden können, wo einzelne Teile übrig bleiben. Daraus kann dann Dekoratives für Haus und Garten gebastelt werden.“

In ihrem Salon „Buntspecht“ in Linz finden sich Upcycling-Produkte aus verschiedensten Materialien, hergestellt von Künstlern, die sich ganz dem Upcycling verschrieben haben: Klopapierrollenhalter aus alten Schallplatten, Schmuck aus Schraubenmuttern, bunte Postitblöcke und freche Grußkarten aus Altpapier, Handtaschen aus alten Büchern und vieles mehr.

„Müll ist nur die Vorstufe zum nächsten Produkt. Müll ist eine Chance für zweites Leben.“ - Da sind sich die drei Künsterlinnen Martina Hofmair, Belinda Jahn und Eva Fernbach einig.

