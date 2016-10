Erster „Friedwald“ Oberösterreichs eröffnet

Im Forst der Burg Clam (Bezirk Perg) ist vor wenigen Wochen der erste „Friedwald“ Oberösterreichs in Betrieb gegangen. Verrottbare Urnen werden dabei unter einem Baum bestattet, das Ritual der Beisetzung kann frei gewählt werden.

Im Hintergrund steht die Friedwald Gmbh, die in Deutschland 57 Standorte betreibt. In Clam bewirbt Friedwald-Geschäftsführer und Burgherr Carl Philip Clam die neuen Begräbnisplätze derzeit bei Führungen und erläutert das Prinzip: „Das ist das Besondere bei uns, dass es nur einmalige Kosten sind. Ich kaufe also den Platz und habe dann für 99 Jahre keine Kosten mehr. Also keine Erhaltungskosten, denn die ‚Grabarbeit‘ macht die Natur. Und das ist für viele ein Argument.“

Für Menschen mit oder ohne Konfession

Angehörige werden damit von der Grabpflege entbunden, darüber hinaus können im Friedwald Menschen mit oder ohne Konfession ihre letzte Ruhestätte finden. Die Kosten für einen Urnenplatz liegen zwischen 770 und 3.350 Euro.