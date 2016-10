Lenker tötete Radfahrerin und flüchtete

In Zell am Moos (Bezirk Vöcklabruck) hat am Montag ein Autolenker eine Radfahrerin getötet und Fahrerflucht begangen. Er dürfte die Frau, die mit ihrem 48-jährigen Mann mit Rennrädern unterwegs war, bei einem Überholmanöver übersehen haben.

Die 53-jährige Frau aus dem Bezirk Braunau wurde vom Auto frontal erfasst und weggeschleudert. Der Unfallfahrer blieb aber nicht stehen, sondern ergriff die Flucht.

Im Krankenhaus verstorben

Laut Angaben des völlig unter Schock stehenden Ehemannes hatte der hintere weiße Pkw das vor ihm fahrende braune Fahrzeug überholt und der Radfahrerin, die am rechten Fahrbahnrand fuhr, nicht mehr ausweichen können. Die 53-Jährige wurde von einem Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettung Mondsee reanimiert und nach Stabilisierung durch das Notarztteam des Christophorus 6 in das UKH Salzburg gebracht, wo sie ihren schweren Verletzungen aber erlag.

Hinweise erbeten

Die Fahndung nach dem Lenker des weißen Pkw verlief bis dato negativ. Hinweise zum Fahrzeug, bei dem es sich um ein eher kleineres Modell und neueres Baujahr handeln soll, erbittet die Polizei an die Polizeiinspektion Mondsee unter 059133/4167 oder jede andere Polizeidienststelle.