Ungenach: Brand in Wirtshaus ausgebrochen

Im Ortskern von Ungenach im Bezirk Vöcklabruck ist am Abend ein tückischer Brand ausgebrochen. Das Feuer hatte sich in einem Gasthaus in der Zwischendecke ausgebreitet. Der Wirt hatte aber geschlossen.

Mitten in Ungenach (Bezirk Vöcklabruck) wurde am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr die Feuerwehr zu einem Brand eines Wohnhauses gerufen.

Schnell hat sich heraus gestellt, dass es sich um ein Gasthaus im Ortszentrum gehandelt hat. Im Bereich der Decke habe es geraucht.

Von der Gaststube aus wäre zu sehen gewesen, dass sich der Brand weiterentwickelt habe, heißt es von der Feuerwehr Ungenach. Deshalb wurde Alarmstufe 2 ausgelöst - insgesamt 8 Feuerwehren hatten schließlich den Brand rasch unter Kontrolle.

Verletzt wurde niemand, allerdings sei es laut Einsatzkräfte ein Glück gewesen, dass das Gasthaus geschlossen hatte. Sonst wäre der Ortsplatz mit PKW zugeparkt gewesen. In Folge des Brandeinsatzes war auch die B143 für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.