64-Jähriger nach Sturz in Bach gestorben

Tragisch endete der Heimweg eines Ehepaares im Bezirk Kirchdorf: Auf der unbeleuchteten Straße in Spital am Pyhrn fiel der 64-Jährige in die angrenzende Teichl. Erst ein Feuerwehrmann entdeckte den Mann, für den jedoch jede Hilfe zu spät kam.

Der Mann war auf der unbeleuchteten Gleinkerauer Gemeindestraße nach einem Besuch bei Bekannten gemeinsam mit seiner 45-jährigen Ehefrau zu Fuß auf dem Heimweg. In der Dunkelheit dürfte der 64-Jährige zu weit nach links gekommen sein. Er fiel kurz vor 23.00 Uhr in die angrenzende Teichl. Nachdem die Frau ihren Gatten nicht finden konnte, verständigte die Einsatzkräfte. Polizisten, Feuerwehrkräfte und Rot-Kreuz-Mitarbeiter waren bei der Suchaktion beteiligt.

Im Krankenhaus verstorben

Schließlich, gegen 23:20 fand ein Feuerwehrmann den Mann im Wasser. Nach zunächst erfolgreicher Reanimation wurde der Mann in das Krankenhaus Kirchdorf an der Krems gebracht, wo er rund zwei Stunden später verstarb. Eine sanitätspolizeiliche Obduktion zur Klärung der Todesursache wurde angeordnet. Die Angehörigen wurden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.