Andorf: Asylwerber als Lebensretter

In Andorf im Innviertel sind am Samstag zwei Asylwerber aus Afghanistan zu Lebensrettern geworden. Sie haben einen Pensionisten aus der Pram gezogen, der beim Spazierengehen in den Fluss gestürzt war.

Der 64-Jährige spazierte Samstagmittag auf einem Gehweg entlang der Pram. Plötzlich rutschte er aus, fiel mit dem Kopf gegen einen Granitstein und stürzte in der Folge in den Fluss.

Zogen Mann an Land

Der Mann konnte sich nur mit letzter Kraft über Wasser halten und schrie um Hilfe. Zwei Asylwerber, 30 und 37 Jahre alt, hörten die Hilferufe des Mannes und zogen ihn an Land. Danach verständigten sie Polizei und Rettung. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt, wurde der verletzte Pensionist ins Krankenhaus Schärding gebracht.