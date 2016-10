Polizeiaufgebot bei Rechtem Kongress

Ausnahmezustand in der Linzer Innenstadt wegen des Kongresses „Verteidiger Europas“: Bereits seit 6.00 Uhr herrscht rund um den Veranstaltungsort ein Platzverbot. Andreas Laun, bekannt als streitbarer Weihbischof mit sehr konservativen Ansichten, soll teilnehmen.

Seit den frühen Morgenstunden ist ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz: Die insgesamt mehr als 100 Beamte sind seit 5.00 Uhr vor Ort. Einige Polizisten reisten auch aus anderen Bundesländern zur Verstärkung an. Ausschreitungen erwartet die Polizei nicht, man sei aber auf alles vorbereitet. Auch der Salzburger Weihbischof Andreas Laun soll Gast beim Kongress sein, heißt es von den Veranstaltern. Um die Redoutensäle wurde ein rigoros überwachtes Platzverbot verhängt, um Zwischenfälle zu vermeiden. Mehr dazu: Sicherheitsmaßnahmen vor Kongress in Linz (ooe.orf.at)

Der Kongress begann um 9.00 Uhr. Schon eine Stunde zuvor trafen die Teilnehmer ein, die Rede war von 200 bis 350 Personen. Einzelne Teilnehmer trugen Tracht oder Couleur. Die Polizei ließ auch Medienvertreter nur kurz in das vom Platzverbot betroffene Areal vorgehen. Gäste, die zu einem Lokal in der Sperrzone wollen, werden von der dorthin begleitet. Besucher einer Vorstellung des Landestheaters am Abend müssen den Seiteneingang benutzen.

Hinter dem Kongress „Verteidiger Europas“ steht das „Europäische Forum Linz“. Auf der Liste der „Aussteller“ finden sich unter anderem die rechtsextreme Identitäre Bewegung, die vom früheren Dritten Nationalratspräsidenten Martin Graf ins Leben gerufene Webplattform „unzensuriert.at“ oder das Zweimonatsblatt „Info Direkt“. Näheres ist nicht bekannt, da die Organisatoren Medien keinen Zutritt gewähren und auch keine Fragen beantworten.

Das Bündnis „Linz gegen Rechts“ hat zu einer Gegenkundgebung „Linz stellt sich quer - Nein zum rechtsextremen Kongress!“ aufgerufen, die um 14.00 Uhr beim Hauptbahnhof beginnt. Dann führt der Zug bis an den Rand des Platzverbots an der Promenade. Rund 1.500 Teilnehmer werden erwartet. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) dankte dem Bündnis bereits im Vorhinein für sein Engagement.

Der Protest gegen das Treffen richtet sich auch dagegen, dass das Land seine Repräsentationsräume an die Veranstalter vermietet hat. Mehr als 60 Persönlichkeiten - darunter Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, KZ-Überlebende, Arbeiterkammerpräsident Rudolf Kaske, ÖGB-Präsident Erich Foglar oder der frühere Vizekanzler Erhard Busek (ÖVP) - haben einen Offenen Brief an LH Josef Pühringer (ÖVP) unterzeichnet, in dem die Auflösung des Mietvertrags gefordert wurde. Da laut BVT keine Informationen vorliegen, dass eine strafrechts- bzw. verbotsgesetzwidrige Veranstaltung zu erwarten sei, die man von vorneherein untersagen müsste, sah Pühringer aber keinen Grund dafür. Versuche von SPÖ und Grünen, eine Auflösung zu erwirken, scheiterten an den Gegenstimmen von ÖVP und FPÖ in der Landesregierung.

